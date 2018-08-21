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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов в долларах США

21 августа 2018

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных депозитных продуктов в долларах США, согласно исследованию портала Сравни.ру. В ходе исследования анализировались предложения московских банков (из Топ-30 по объёму привлечённых вкладов) со следующими параметрами: сумма вклада – 10 тыс. долларов США, срок – 1 год (360–370 дней).

В десятку лучших вкладов вошел срочный вклад УРАЛСИБа «Доход». Процентная ставка с учетом капитализации процентов при размещении 10 тыс. долларов США на срок 367 дней составит 1,71%.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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