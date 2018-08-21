Лететь или ехать? Решать вам! Дальневосточный банк представляет нового партнера программы «Семейная команда» — программу «Аэрофлот Бонус»

Программа лояльности «Семейная команда» предлагает отличную возможность путешествовать с еще большей выгодой. Так, если вы являетесь обладателем карты МИР «Семейная команда» Премиальная и участвуете в программе поощрения пассажиров «Аэрофлот Бонус», вы можете обменивать накопленные баллы на мили и наоборот. Например, обмен милей «Аэрофлот Бонус» на баллы позволит вам использовать их при оплате товаров и услуг в сети АЗК/АЗС под брендами «Роснефть» и «ТНК». Обменивая баллы с бонусного счета карты «Семейная команда» на мили, вы получаете возможность осуществлять авиаперелеты с большей экономией и комфортом.

Мили и баллы обмениваются фиксированными пакетами, которые можно комбинировать, при этом заранее планируя операции по обмену. Отслеживать операции и актуальный баланс баллов удобно в личном кабинете «Семейная команда», а количество миль — в личном кабинете «Аэрофлот Бонус».

Если вы еще не являетесь держателем карты МИР «Семейная команда» Премиальная от Дальневосточного банка, вы можете оформить карту в любом офисе Банка или по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 555-37-23.

Подробности на сайте программы лояльности «Семейная команда»