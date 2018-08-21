Новости

Котлы и станки индивидуального предпринимателя опечатали приставы в Иркутской области

21 августа 2018

В Усть-Илимске  судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего котельную установку и цех погонажных изделий. 

Ведомством установлено, что индивидуальный предприниматель не имел разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим приказом Усть-Илимского городского суда Иркутской области деятельность бизнесмена по эксплуатации котельной установки и цеха погонажных изделий на производственной базе была приостановлена до получения им разрешения на выбросы. 

Решение суда исполнено судебными приставами Усть-Илимского районного отдела судебных приставов. Были опечатаны два котла и семь производственных станков, с помощью которых изготавливались плинтуса, наличники, уголки и др. 

Если выявленные нарушения будут устранены, деятельность предпринимателя по эксплуатации опечатанного оборудования будет возобновлена. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Больше чем банк
Стратегия 2020: Александр Абрамкин о том, как меняется банк, его сотрудники и клиенты
Учиться у первых, учиться у лучших. Как предпринимателям бесплатно получить знания ведущих экспертов страны
Александр Абрамкин: «Мы помогаем клиентам сохранять самый драгоценный ресурс — время»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании