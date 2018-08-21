Котлы и станки индивидуального предпринимателя опечатали приставы в Иркутской области

В Усть-Илимске судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего котельную установку и цех погонажных изделий.

Ведомством установлено, что индивидуальный предприниматель не имел разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим приказом Усть-Илимского городского суда Иркутской области деятельность бизнесмена по эксплуатации котельной установки и цеха погонажных изделий на производственной базе была приостановлена до получения им разрешения на выбросы.

Решение суда исполнено судебными приставами Усть-Илимского районного отдела судебных приставов. Были опечатаны два котла и семь производственных станков, с помощью которых изготавливались плинтуса, наличники, уголки и др.

Если выявленные нарушения будут устранены, деятельность предпринимателя по эксплуатации опечатанного оборудования будет возобновлена.