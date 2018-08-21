Опубликован список победителей конкурса факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

20 августа 2018 года оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев на официальном сайте Студенческих игр.

От Иркутской области в список победителей конкурса факелоносцев включено 20 человек, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Это жители региона, добившиеся успеха в образовании, науке, культуре и других сферах, известные спортсмены, лидеры добровольческого и молодежного движения.

В частности, победителями конкурса факелоносцев признаны: мастер спорта международного класса по легкой атлетике, серебряный призер командного чемпионата Европы 2013 года, победитель командного чемпионата Европы 2011 года, чемпион Универсиады Дмитрий Буряк; мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр в Пекине 2008 года и Лондоне 2012 года, чемпионка Универсиады Ольга Курбан; лидер добровольческого движения Иркутска, председатель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина и другие.

Напомним, что заявку на право стать факелоносцем Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов Эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия.

Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Отметим, что в рядах факелоносцев не только молодые люди, но и представители старшего поколения. На этапах Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 можно будет встретить и звезд спорта. Среди тех, кто включен в список факелоносцев, – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Александр Кержаков и другие.

Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны городами-участниками Эстафеты огня с помощью конкурса. Отметим, что к этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет Зимней универсиады-2019.

Справка:

2 марта 2019 года в Красноярске стартует праздник молодости и спорта – Зимняя универсиада-2019. А 20 сентября 2018 года, в Международный день студенческого спорта, будет торжественно зажжен ее огонь. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города Красноярского края: Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.