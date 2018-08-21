Житель Усолья-Сибирского перевел деньги интернет-мошенникам, желая сэкономить на бензине

30-летний житель Усолья-Сибирского обратился в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стал жертвой обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, усольчанин разместил на интернет-портале «Авито.ру» объявление о предложении своих услуг по грузоперевозкам. Мужчине позвонил незнакомый человек и сообщил, что ему необходимо доставить груз из Ангарска в Саянск, и он готов заплатить за это 10 тысяч рублей. Устная договоренность между мужчинами была достигнута. Спустя некоторое время усольчанину поступил звонок с другого номера телефона, собеседник представился как его будущий напарник, с которым они вместе будут перевозить груз. Далее злоумышленник предложил по низкой цене приобрести топливо для автомобилей. Озвученная стоимость топлива была в полтора меньше рыночной. Единственное – требовалось перечислить предоплату за ГСМ, что потерпевший и сделал. За обещанное дешевое топливо усольчанин перевел неизвестному лицу 14 тысяч рублей.

То, что он стал жертвой обмана, мужчина осознал, когда подъехал к назначенному месту встречи и никого там не увидел, ни груза, ни «работодателя», ни «напарника». В настоящее время проводится расследование.