ВТБ в Иркутской области на треть увеличил продажи розничных кредитных продуктов

За первое полугодие 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Иркутской области увеличил объем продаж кредитных продуктов до 11,7 млрд рублей, что на 30% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными. Об этом в ходе круглого стола с журналистами заявил управляющий розничного бизнеса ВТБ в Иркутске Дмитрий Горбунов.

Фото Н. Понамаревой

Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 6% - до 43,7 млрд рублей. Портфель кредитов наличными увеличился до 24 млрд рублей (рост также составил 6%). За первое полугодие в рамках данного продукта выдано почти 8 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период 2017 г.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 10% и достиг 16,3 млрд рублей. Выдачи жилищных кредитов за январь-июнь 2018 г. увеличились на 60%, до 3,5 млрд рублей. Кроме того, клиенты оформили автокредитов на 329 млн рублей, объем портфеля в рамках данного сегмента - 1,1 млрд рублей. Портфель кредитных карт в регионе составил 2,2 млрд рублей. В рамках зарплатных проектов банк выдал почти 33 тысячи карт, что почти вдвое превышает результат января-июня 2017 г.

Розничный портфель привлеченных средств (накопительные счета, ОМС, депозиты) увеличился с начала года на 15% и на 1 июля составил 39,3 млрд рублей.

По словам Дмитрия Горбунова, снижение ставок и рост потребительской активности населения способствуют увеличению спроса на кредитные продукты банка. Растет и финансовая грамотность населения, что помогает клиентам внимательнее подходить к своим кредитным обязательствам.