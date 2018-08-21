В России меньше трети предприятий компенсирует сотрудникам затраты на питание

Большинство российских работников самостоятельно организует свое питание в обеденный перерыв. Это стало известно благодаря результатам опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Оказалось, что обед практически каждого второго – это еда, принесенная из дома.

В опросах приняли участие 1 600 работающих представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны и 300 представителей компаний-работодателей.

Женщины чаще мужчин питаются на работе едой, принесенной из дома (57 и 35% соответственно). Представители сильного пола чаще обедают в корпоративной столовой (21% против 14% среди женщин), а также посещают в обед близлежащие кафе и рестораны (18% против 9% среди женщин).

«Каким образом вы обычно питаетесь в ваш обеденный перерыв на работе?» Вариант ответа Все Пол муж жен Я приношу еду из дома 47% 35% 57% Я обедаю в столовой нашей организации / нам готовит повар 17% 21% 14% Я обедаю в столовых/кафе/ресторанах 13% 18% 9% Я хожу обедать домой 8% 10% 6% Я заказываю еду с доставкой в офис 1% 1% 1% У меня не бывает обеденного перерыва 8% 9% 7% Другое 3% 3% 3% Затрудняюсь ответить 3% 3% 3%

Расходы на питание всех категорий сотрудников компенсируются в каждой пятой компании. 10% работодателей компенсируют питание отдельных категорий персонала. 69% российских компаний не компенсируют затраты на питание на работе.

Superjob.ru — лидер на рынке онлайн-рекрутинга в России. Ежедневно в базу данных сайта добавляется более 140 000 новых резюме специалистов и публикуется более 60 000 объявлений о вакансиях.