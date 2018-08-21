В России меньше трети предприятий компенсирует сотрудникам затраты на питание

Большинство российских работников самостоятельно организует свое питание в обеденный перерыв. Это стало известно благодаря результатам опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Оказалось, что обед практически каждого второго – это еда, принесенная из дома.
В опросах приняли участие 1 600 работающих представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны и 300 представителей компаний-работодателей.
Женщины чаще мужчин питаются на работе едой, принесенной из дома (57 и 35% соответственно). Представители сильного пола чаще обедают в корпоративной столовой (21% против 14% среди женщин), а также посещают в обед близлежащие кафе и рестораны (18% против 9% среди женщин).
|Вариант ответа
|Все
|Пол
|муж
|жен
|Я приношу еду из дома
|47%
|35%
|57%
|Я обедаю в столовой нашей организации / нам готовит повар
|17%
|21%
|14%
|Я обедаю в столовых/кафе/ресторанах
|13%
|18%
|9%
|Я хожу обедать домой
|8%
|10%
|6%
|Я заказываю еду с доставкой в офис
|1%
|1%
|1%
|У меня не бывает обеденного перерыва
|8%
|9%
|7%
|Другое
|3%
|3%
|3%
|Затрудняюсь ответить
|3%
|3%
|
3%
Расходы на питание всех категорий сотрудников компенсируются в каждой пятой компании. 10% работодателей компенсируют питание отдельных категорий персонала. 69% российских компаний не компенсируют затраты на питание на работе.