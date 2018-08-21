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В России меньше трети предприятий компенсирует сотрудникам затраты на питание

21 августа 2018

Большинство российских работников самостоятельно организует свое питание в обеденный перерыв. Это стало известно благодаря результатам опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Оказалось, что обед практически каждого второго – это еда, принесенная из дома.

<p>Фото: lefkadia.ru</p>

Фото: lefkadia.ru

В опросах  приняли участие 1 600 работающих представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны и 300 представителей компаний-работодателей.

Женщины чаще мужчин питаются на работе едой, принесенной из дома (57 и 35% соответственно). Представители сильного пола чаще обедают в корпоративной столовой (21% против 14% среди женщин), а также посещают в обед близлежащие кафе и рестораны (18% против 9% среди женщин).

 «Каким образом вы обычно питаетесь в ваш обеденный перерыв на работе?»
Вариант ответа Все Пол
муж жен
Я приношу еду из дома 47% 35% 57%
Я обедаю в столовой нашей организации / нам готовит повар 17% 21% 14%
Я обедаю в столовых/кафе/ресторанах 13% 18% 9%
Я хожу обедать домой 8% 10% 6%
Я заказываю еду с доставкой в офис 1% 1% 1%
У меня не бывает обеденного перерыва 8% 9% 7%
Другое 3% 3% 3%
Затрудняюсь ответить 3% 3%

3%

 

Расходы на питание всех категорий сотрудников компенсируются в каждой пятой компании. 10% работодателей компенсируют питание отдельных категорий персонала. 69% российских компаний не компенсируют затраты на питание на работе.

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<p>Фото: lefkadia.ru</p>
/ СИА /
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