«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков

Фото: А. Федоров

О новых правилах игры на рынке недвижимости, о росте числа инвестиционных сделок, о специальных ипотечных программах шла речь за круглым столом, который организовал 21 августа в отеле «Ибис Иркутск Центр» Банк ВТБ. Портал SIA.RU предлагает вашему вниманию несколько цитат с мероприятия.

Сергей Куликов, заместитель генерального директора АО «УКС города Иркутска» о проектном финансировании:

– Застройщикам это не может быть выгодно, так как ставка по сумме, не фондированной счетами эскроу, идентична той, по которой застройщик берет целевое финансирование. А по тем деньгам, которые мы раньше получали от дольщиков бесплатно, банк начислит 4% годовых.

Михаил Сигал, генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» об адаптации к новым правилам игры:

Фото: А. Федоров

– Времена непростые, тем они и интересны. Мы для себя определились, решили адаптироваться к новому закону, а не к умирающему. Сейчас выводим на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов две площадки. Одна из них – блок-секция «Небо» в ЖК «Стрижи».

Зверева Наталья, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск» о возвращении на рынок инвесторов:

Фото: А. Федоров

– В 2015 году инвесторы не могли продать пул своих объектов и высвободить финансовые средства. Сейчас продали, получили добавленную стоимость и возвращаются к нам. По одному из наших объектов, на котором еще не открыты продажи, в предварительном бронировании порядка 40% – инвестиционные квартиры.

Галина Кузняная, член Совета директоров АО «ФСК «Новый город» об увеличении числа инвестиционных сделок:

Фото: А. Федоров

– В нашей компании за семь месяцев 2018 года количество инвестиционных договоров выросло в 4 раза по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Среди клиентов есть такие, которые покупали квартиру с помощью ипотеки, сдавали ее и затем приобретали следующую. И так 5-7 раз.

Алексей Распутин, руководитель ООО «ФСК «Родные берега» о росте цен на недвижимость:

Фото: А. Федоров

– Инвесторы понимают, какие процессы происходят в строительной отрасли: рост курса доллара, переход от денег дольщиков к проектному финансированию, снижение ввода жилья и увеличение операционных затрат застройщиков. Все это, по мнению инвесторов, должно привести к увеличению цен на жилье. Рост интереса к инвестиционным сделкам тому подтверждение.

Роман Семенов, генеральный директор ООО «Недвижимость мира» Century21 о вторичном рынке недвижимости:

Фото А. Федоров

– Мы занимаемся в основном вторичным жильем. Оно реагирует на новостройки с опозданием в 2-3 месяца, как показывает практика. Соответственно, на вторичном рынке мы тоже ждем рост цен. Кроме этого мы видим отток клиентов в другие регионы: в Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург. Там набирает обороты приобретение апарт-отелей. В Иркутске такого продукта нет.

Екатерина Прядко, генеральный директор ООО «Гранд-Строй» об обычных жителях Иркутска и росте спроса на двухкомнатные квартиры:

Фото: А. Федоров

– По нашим наблюдениям, "уходят" из Иркутска инвесторы, имеющие достаточно крупный капитал. Обычный житель отказывается от такой затеи, представив, что ему придется ездить в другой город, чтобы проверять свое жилье.

Что касается других тенденций, мы обратили внимание, что спрос наших клиентов переориентируется с небольших однокомнатных квартир на двухкомнатные и однокомнатные с площадью 45 кв.м. Около 50-60% сделок проходит с оформлением ипотеки. Для сравнения, в 2013 году их доля не превышала 15%.

Дмитрий Горбунов, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Иркутске о специальных ипотечных программах:

Фото: А. Федоров

– Спрос на ипотечные кредиты в Иркутской области продолжает расти. Это происходит на фоне существенного снижения процентных ставок по кредитам и оживления рынка недвижимости в регионе. В первом полугодии ВТБ запустил ряд серьезных инициатив, которые делают приобретение жилья еще более доступным. В рамках совместных программ с застройщиками действуют специальные предложения для приобретения недвижимости с минимальным первоначальным взносом и по сниженным ставкам.

Екатерина Миронова, управляющий директор по ипотеке РОО «Иркутский» Банка ВТБ об условиях ипотечного кредитования:

Фото: А. Федоров

– Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров – меньше ставка» для квартир площадью от 65 м кв.). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ рефинансирование ипотеки возможно под 9%, для других групп клиентов – под 9,3%.