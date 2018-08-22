Более 73 тыс. рублей заплатит иркутский предприниматель за неправомерное использование изображения медведя на товарах

Во время рейдовых мероприятий в г. Иркутске ООО «Маша и Медведь» установило незаконное использование изображения Медведя на коврах, картинах, чайниках, вентиляторах и других товарах индивидуального предпринимателя.

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Компания-правообладатель подала иск в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства – контрафактного товара, приобретенного во время рейда на общую сумму 73,3 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, суд удовлетворил иск, в рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал по адресу торговой точки предпринимателя и ознакомил его с постановлением о возбуждении исполнительного производства и отказался оплачивать задолженность. В связи с чем, согласно ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве», пристав составил акт описи и ареста товара, находящегося в павильоне и принадлежащего предпринимателю на сумму долга.

Впоследствии товар будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности.