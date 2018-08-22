На колесе обозрения в Иркутске включили динамическую подсветку

Фото: instagram.com/koleso_krugozor

Динамическая подсветка появилась 20 августа на колесе обозрения, расположенном на острове Конный в Иркутске. Об этом сообщается на странице организации «Кругозор» в Instagram. Со временем, обещают представители компании в Instagram, подсветка станет ещё ярче и динамичнее.

Напомним, что прокатиться на колесе обозрения можно ежедневно с 12:00 до 24:00. Стоимость взрослого билета – от 200 рублей в будние дни до 18:00, 250 рублей – после 18:00 и выходные, детского – от 150 рублей до 18:00, 200 рублей после 18:00 и в выходные дни. Льготным категориям граждан – проход бесплатный.