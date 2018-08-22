«Ростелеком» запустил в Иркутской области акцию «ТВ-онлайн в подарок»

С 1 августа «Ростелеком» в Иркутской области запустил акцию «ТВ-онлайн в подарок». По ее условиям абоненты, при подключении услуг «Домашний интернет» или «Мобильная связь», получают доступ (промокод) к бесплатному просмотру пакета «Легкий - Промо», в который входит 101 телеканал.

Смотреть телевизионный контент можно в мобильном приложении «Wink – Интерактивное ТВ» или через портал www.itv.rt.ru.

«Наша услуга для клиентов, которые смотрят передачи и фильмы онлайн на ноутбуках, смартфонах и планшетах. Теперь у пользователей есть возможность смотреть любимые каналы не только по телевизору, но и на своих гаджетах, и при этом пользоваться всеми дополнительными возможностями интерактивного телевидения: перемоткой, архивом передач, видеопрокатом», – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Для абонентов мобильной связи «Ростелеком» во время акции предоставляется безлимитный трафик на просмотр телевидения в приложении «Wink – Интерактивное ТВ». Через 12 месяцев с момента активации промокода абонент может самостоятельно подключить любой из доступных ТВ-пакетов и продолжить пользоваться услугой.

Активировать промокод для получения бесплатного ТВ-пакета необходимо непосредственно на портале www.itv.rt.ru или в приложении «Wink – Интерактивное ТВ».

Для участия в акции нужно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 800 100 0 800 или обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

Акция действует до 31 декабря 2018 года.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».