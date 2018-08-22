Снимать наличные по картам Связь-Банка в банкоматах Глобэксбанка можно бесплатно

Снимать наличные денежные средства по всем картам Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОА «ГЛОБЭКСБАНК» теперь можно без комиссии.



Бесплатно выдаются денежные средства в пределах остатка собственных средств на счете дебетовой или кредитной карты Связь-Банка.



Также снять наличные без комиссий можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных Связь-Банка, в том числе расположенных в отделениях почтовой связи, и в банкоматах банков-партнеров: ПАО «ВТБ24», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК», «ГАЗПРОМБАНК» (АО).



Ранее ГЛОБЭКСБАНК отменил комиссию за снятие наличных денежных средств по картам физических лиц в банкоматах Связь-Банка.