УРАЛСИБ Страхование и Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

СК УРАЛСИБ Страхование и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис «Благополучная семья» по сниженной цене в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Акция пройдет 23 и 24 августа 2018 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае негативных событий связанных со здоровьем. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях.

Лимит страховой защиты – 900 тысяч рублей. Страховой полис действует в течение одного года, начиная с 7ого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 23 или 24 августа 2018 года.