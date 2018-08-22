ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

До конца 2018 года ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов со скидкой до 15%.

Тематика монет, на которые будет сделана скидка, определяется банком ежемесячно. Август стал месяцем природы, и у клиентов есть возможность приобрести по минимальной стоимости памятные российские и иностранные монеты с изображением озера Байкал, экзотических островов, морских жемчужин, тропических морей и растений. В этом предложении участвует и набор из иностранных монет прямоугольной формы.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции в августе, варьируется от 3 000 до 85 000 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета.

Приобрести их на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ. Уточнить наличие можно по телефону горячей линии банка. Клиенты могут также заказать доставку монет. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Памятная драгоценная монета - хорошая идея для исключительного подарка не только для родных и близких, но и деловых партнеров и коллег по работе».