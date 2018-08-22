Первый бетон залили на стройплощадке детсада в Иркутском районе

Детский сад на 140 мест строится в новом жилом районе Юго-Западный в Марковском муниципальном образовании Иркутского района. 21 августа на стройплощадке залили первый бетон. Объект посетили исполняющий обязанности мэра Иркутского района Игорь Жук, начальник управления образования администрации района Роман Зарипов и руководитель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв.

– Детский сад возводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище», – рассказал Игорь Жук. – Генеральным подрядчиком строительства по результатам аукциона определено ООО СК «ВостСибСтрой». Первые работы на объекте начались в июне, а завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в декабре нынешнего года.

Здание возводится по типовому проекту, разработанному ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт». В новом детском саду будет шесть групп для детей разных возрастов, которые смогут находиться в учреждении до 12 часов в день.

Фото: irkraion.ru

Всего за последние несколько лет в Иркутском районе были построены 13 детсадов. По словам мэра Иркутского района Леонида Фролова,сейчас необходимы еще не менее 10 новых дошкольных образовательных учреждений, в частности, для обеспечения местами детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В этом году планируется начать строительство детского сада на 145 мест в Усть-Куде.