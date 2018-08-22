Альфа-Банк в десятки раз увеличил число депозитов юрлиц после перевода оформления сделки в онлайн

Перевод депозитных сделок корпоративных клиентов из «бумаги» в онлайн позволил Альфа-Банку более чем двукратно нарастить объемы привлечения срочных средств юрлиц, а число заключаемых депозитных сделок за полтора года выросло в 50 раз.

«Посредством модуля „Депозит online“, запущенного в конце 2016 года, Банк автоматизировал процессы проверки, оформления и размещения в электронный архив документов, открытия сделки в программных системах банка, зачисления денежных средств на счет депозита», — указывает руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка Екатерина Рогачева.

Запуск модуля позволил нарастить число открываемых корпоративными клиентами типовых депозитов в десятки раз, а объем привлечения увеличился на 125%.

Ранее в традиционной модели — с бумажным договором банковского вклада, оформляемым в отделении, — клиенты-юрлица заключали порядка 130-150 депозитных сделок в неделю. В настоящее время в интернет-банке корпоративными клиентами открывается порядка 1500 депозитов в день.

За счет автоматизации процесса банк предложил клиентам более гибкие условия размещения депозитов в онлайне: минимальный размер депозитов составляет 50 тысяч рублей (в отделении от 500 тысяч рублей), срок — от 7 дней (в отделении от 1 месяца).

«После запуска онлайн-депозитов у Банка значительно выросло привлечение в удаленных регионах — в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку для них теперь условия даже выгоднее, — к примеру, клиент из Владивостока может заключить депозитную сделку текущим операционным днем до 16:59 по МСК., т.е. до 23:59 по местному времени, и получить дополнительный доход за счет „выигранного“ дня», — отмечает Екатерина Рогачева. — Кроме того, в Банке начали размещать средства компании и индивидуальные предприниматели из городов, в которых у Альфа-Банка нет отделений".

Эффект экономии от автоматизации привлечения депозитов юрлиц измеряется сотнями миллионов рублей в год.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.