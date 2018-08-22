Иркутяне отметили День государственного флага России

День государственного флага России отметили жители Иркутской области. В областном центре на сквере имени Кирова состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие губернатор Приангарья Сергей Левченко, члены регионального Правительства, представители Общероссийского народного фронта, молодежного парламента области, общественных объединений, национальных культурных центров.





22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят российский триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. А День государственного флага был установлен на основании Указа Президента от 20 августа 1994 года.

– Возрожденный «триколор» – символ мощи и силы России, ее крепкой государственности, авторитета в мировом пространстве. Сегодня мы возрождаем лучшие традиции нашей родины – вводим систему государственного планирования на ближайшую пятилетку. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сделать нашу жизнь лучше, экономику Приангарья конкурентоспособной, выведем промышленное производство, сельское хозяйство, малый бизнес на новый виток развития. – поздравил горожан губернатор.

На сквере Кирова в Иркутске после митинга состоялся флешмоб, сообщает пресс-служба Правительства региона. Его участники выстроились в слово «Россия». Волонтеры и представители молодежных объединений развернули 20-метровое полотно российского триколора. Затем все участники митинга двинулись шествием к мемориалу «Вечный огонь Славы», где возложили гирлянду.