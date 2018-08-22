6 000 человек приняли участие в спортивном фестивале #Прокачайсебя в Нижнем Новгороде

19 августа в Нижнем Новгороде при поддержке Промсвязьбанка состоялся большой спортивный фестиваль #Прокачайсебя. В мероприятии приняли участие 6 000 человек, из них 2 000 бегунов и 14 корпоративных команд. Мероприятие прошло на территории стадиона «Нижний Новгород».

В рамках большого спортивного праздника состоялись забеги на 5 км, 10 км и 21,1 км. Также маленькие участники соревнований смогли пробежать 500 метров и 1000 метров. Каждый участник, который пересек финишную прямую, получил памятную медаль, разработанную специально для фестиваля. Трасса прошла по Волжской набережной и району Мещерского озера. Регистрационные взносы каждого участника были направлены в благотворительные фонды города: НОНЦ, «Нижегородский», «Сияние».

Для всех желающих были организованы мастер-классы по разным видам спорта: бейсболу, паркуру, кроссфиту, танцам, йоге, чирлидингу, восточным единоборствам, бадминтону и силовым дисциплинах. Отдельная зона фестиваля была выделена под сдачу нормативов ГТО, при успешном выполнении которых можно было получить знак отличия. Кроме этого, для гостей праздника были организованы лектории, где можно было получить новые знания и пообщаться с интересными спикерами.

Для детей были организованы мастер-классы по изготовлению сувениров, соревнования на беговелах, уроки жонглирования и познавательные опыты от музея наук «Кварки». Также для них работал огромный батутный парк.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова провела мастер-класс по стрельбе, а единственный в России олимпийский чемпион по тяжелой атлетике среди мужчин от России за период 2000-2016 гг. научил всех желающим азам этого вида спорта.

«Последние несколько лет бег стал очень популярным. Это легкий способ поддерживать свое тело в тонусе, быть в хорошей физической форме и совершать маленькие победы каждый день. Тем более бегать можно где угодно и когда угодно. Промсвязьбанк активно поддерживает спортивные и благотворительные мероприятия. Поэтому мы с радостью поддерживаем фестиваль #Прокачайсебя — здесь можно провести время с пользой для здоровья, узнать много нового и помочь людям, которые в этом нуждаются. Я уверен, что мы и впредь будем проводить больше мероприятий, не только для нижегородцев, но и для всех россиян», — прокомментировал руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Сергей Малышев.

«Очень радует, что фестиваль проходит вблизи стадиона «Нижний Новгород». «#Прокачай себя» — это наглядный пример того, как надо использовать наследие и инфраструктуру, которые у нас остались после Чемпионата мира по футболу. Мы видим, что люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть на спортивные аттракционы и на различные активности. Для тех, кто хочет самосозерцания, есть йога, для любителей точности — стрельба. Но настоящий «творческий накал» — это воркаут, который сейчас буквально шагает по Нижегородской области благодаря инициативе главы региона Глеба Никитина», — заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Фестиваль прошел при поддержке партнеров: Вкусвилл, Святой Источник, ФитнесЛайф, Теле2, Медком, Линфас, Фонд Д. Маликова, Garmin, Сладкая Сказка, Дивеевская вода, Союзмультфильм, СТС, радио Record, ЦСКА.