Промсвязьбанк принимает участие в международном форуме «Армия-2018»

В подмосковной Кубинке начал работу международный военно-технический форум «Армия-2018», который будет проходить с 21 по 26 августа. В этом году Промсвязьбанк выступает официальным банком мероприятия.

В течение недели в культурно-выставочном центре «Патриот» около 1,2 тыс. компаний военно-промышленного комплекса представят свыше 18 тыс. экспонатов, новейших разработок и образцов техники. Ожидается, что за время работы форум посетят более 500 тыс. человек, в том числе делегации из 65 стран.

Цель форума — стимулирование инновационного развития российской промышленности, привлечение внимания к научно-исследовательской работе и патриотическое воспитание граждан. Промсвязьбанк принимает активное участие в программе выставки «Армия-2018». 22 августа пройдет панельная дискуссия «Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса», в которой примут участие более 250 российских компаний и представители федеральных ведомств. В рамках мероприятия банкиры, чиновники и участники рынка обсудят возможности диверсификации российского ОПК, меры повышения экономической эффективности.

На форуме также запланировано проведение деловых встреч с бизнес-партнерами и подписание нескольких соглашений с клиентами.