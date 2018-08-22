Ремонт дороги на плотине ГЭС в Братске начнется 25 августа

Ремонт дороги на территории плотины ГЭС в Братске начнется 25 августа. Работы планируют проводить ночью, чтобы не затруднять движение транспорта по плотине.

Фото: bratsk-city.ru

С просьбой о ремонте дороги, глава города Сергей Серебренников обратился в компанию «Иркутскэнерго», в чьем ведении находится дорога, сообщает пресс-служба администрации Братска. После процедуры согласования был найден подрядчик, который займется ремонтом.

— Требовалось решение «Евроссибэнерго» о выделении соответствующего финансирования. Я обратился в компанию и просил руководство ускорить согласование. И вот несколько дней назад такое согласование прошло, деньги получены. Буквально сегодня подписывается договор подряда с фирмой, которая выиграла эти работы. Фирма наша, братская, известная нам — «Трансстрой». Они у нас работали на ремонте дорог в прошлом году и в этом. 25 августа — это будет суббота — начнут делать дорогу по территории Братской ГЭС, — сказал Сергей Серебренников.

— По вопросу ремонта нашего пятикилометрового участка дороги на сегодняшний день все конкурсные процедуры завершены, определён подрядчик, с которым заключён договор. Автомобилистов города прошу с пониманием отнестись к возможным затруднениям движения в связи с ремонтными работами на плотине Братской ГЭС,- добавил директор Братской ГЭС Константин Молодкин.