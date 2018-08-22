Более 30 детей с ОВЗ будут учиться в новой школе поселка Молодежный в Иркутском районе

Новую школу в поселке Молодежный оценили члены экспертной комиссии под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.

Фото: irkobl.ru



– Первого сентября школа примет 1500 учеников, из них более 30 ребят – это дети с ограниченными возможностями. Для них здесь созданы все условия: оборудованы широкие проезды и проходы, пандусы, лифты, санитарные комнаты, соблюдены все современные требования, – рассказала Валентина Вобликова.

Условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями также созданы во всех новых школах области, которые построены с привлечением финансирования из региональной казны и откроются в этом году: в школе № 19 Свердловского района Иркутска, в школе микрорайона Китой Ангарского городского округа, в школе села Тутура Жигаловского района, в школе поселка Горячий Ключ Иркутского района, в школе поселка Усть-Уда.

Как отметил заместитель министра образования Максим Парфенов, в этом году в регионе 39 общеобразовательных организаций капитально ремонтируются, 15 школ строится уже с учетом современных требований доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

– В последние несколько лет работа образовательных учреждений направлена на социализацию детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. По инициативе губернатора региона и Правительства Иркутской области достаточно серьёзные деньги вкладываются в создание инфраструктуры системы образования. Мы развиваем и сеть коррекционных школ для того, чтобы больше ребят имели возможность выйти за пределы квартиры, - рассказал Максим Парфенов.

Справка:

Школа в Моложёном построена благодаря участию в федеральной программе «Большая перемена». Общая площадь здания – 26 тысяч квадратных метров. Общий объём средств, направленных на строительство и оснащение нового образовательного учреждения, составляет более миллиарда рублей, в том числе более 400 млн рублей из областного бюджета.

Учреждение состоит из семи трёхэтажных блоков и одноэтажного. Здесь есть столовая, спортивный зал, тир, бассейн, зал для хореографии, звукоизолированные помещения для трудового обучения, зрительный зал-амфитеатр на 388 мест.

Это уникальный проект с космической тематикой. При оформлении здания применены индивидуальные решения – фасадная часть, внутренняя отделка выполнены в космической тематике. Фасад здания украшает портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя «Ангара», над входом установлен макет первого искусственного спутника Земли. Каждый из восьми корпусов школы по задумке строителей соответствует одной из планет Солнечной системы. Бассейны расположены в зоне Нептуна. В перспективе в школе появится музей космоса. В атриуме на первом этаже под потолком установлена деревянная скульптура – два тянущихся друг к другу космонавта в скафандрах.