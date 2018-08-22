Обанкротившийся санаторий «Братское взморье» восстановят в Братске

Санаторий «Братское взморье» будет взят в областную собственность и восстановлен после окончания процедуры банкротства. Об этом губернатор Иркутской области заявил на встрече с жителями Братска и Братского района в ходе своей рабочей поездки в эти территории.

Вопрос дальнейшей судьбы уникальной здравницы, построенной в 1966 году, несколько раз поднимали люди, пришедшие на встречу с главой региона.

Сергей Левченко рассказал собравшимся о подготовке Государственного пятилетнего плана развития Приангарья. Губернатор сообщил, что Братск – это третья территория, где прошли выездные заседания созданного Государственного комитета области. Каждый раз на такие мероприятия собираются мэры всех соседних территорий, руководители предприятий, представители общественности.

– Наступил момент, когда мы все вместе должны спланировать нашу работу, нашу жизнь на ближайшие пять лет. Давайте, задумаемся над тем, что нам делать, какие объекты строить, какие предприятия, какая продукция нам нужна, какие виды социальных услуг, – объяснил глава региона.

По информации пресс-службы правительства Приангарья, на встрече людей волновали темы, связанные с развитием Братска, с проблемами, существующими в городе и районе, в коммунальной сфере и социальных отношениях. Губернатор предложил привлекать к созданию муниципальных госпланов наиболее активных граждан.