Иркутскстат: сельхозорганизации Приангарья любят разводить птиц и откладывать дела на потом

Иркутская область – не аграрный регион и не отличается максимальным урожаем сельхозкультур. Однако, по информации Иркутскстата, Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года зафиксировала отдельные рекорды Приангарья в масштабах Сибирского федерального округа. Рекордный уровень сложился по хозяйствам разных категорий.

Фото: domgivotnovodstvo.ru

У крупных и средних сельскохозяйственных организаций нашего региона по сравнению с такими же на других сибирских территориях более популярно разведение птицы, этим занимаются 19,4% данных хозяйств. Индивидуальные предприниматели охотней, чем в других регионах, разводят пчел (14,3%). И 42 фермерских хозяйства сочетают аграрные работы с несельскохозяйственной деятельностью.

Наряду с другими хозяйствами производством сельхозпродукции занимаются 13,3 тыс. владельцев земельных участков для индивидуального жилищного строительства (площадью 4 сотки и более) – и это тоже максимальный в СФО показатель. Своеобразный рекорд аграрной активности поставила другая категория личных хозяйств. Имея земельные участки, они не входят в состав некоммерческих объединений. Аграрную продукцию выпускали 89% из их числа, а в городской местности – 91%.

Дачные некоммерческие объединения Иркутской области отличаются размахом. Общее количество земельных участков в них (37 тыс.) и в том числе освоенных (23 тыс.), как и число участков в среднем на одно объединение (212 единиц) недосягаемо для наших соседей по Сибири.

Отдельные земельные рекорды имеют нежелательный характер, в частности, не хотелось бы первенствовать по площади залежных земель. Это бывшая пашня, не использовавшаяся более года. Такой рекорд поставили некоммерческие объединения граждан, оставив «без работы» 26,7 тыс. гектаров (по общей земельной площади у них 2-е место в СФО, после Красноярского края). По наличию сельхозугодий и в том числе залежи лидерами Сибири являются также наши подсобные хозяйства неаграрных организаций (соответственно 57,2 и 19,2 тыс. га), заброшена треть угодий, и это тоже рекордный уровень.

Есть и кадровые рекорды. Более половины (55%) руководителей малых сельскохозяйственных предприятий (без микроуровня) имеют высшее профильное образование. Вузовский диплом имеют 38% глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

А стоящие у руля крупных и средних сельхозорганизаций Приангарья по сравнению со своими коллегами в других сибирских регионах отличаются наибольшей опытностью. Две трети из них трудятся более 30 лет, с таким же стажем в качестве руководителя – 23%. Поскольку стаж приходит с годами, большая часть (81%) руководителей этих хозяйств в нашем регионе уже перешагнули полувековой рубеж. При отсутствии надежной молодой смены это, пожалуй, негативный рекорд.

Последние 3 показателя (по стажу и возрасту) являются рекордными и в границах России. По другим перечисленным показателям Иркутская область находится в первой или второй десятке российских регионов, а по среднему размеру дачных объединений – на 23-м, по доле фермеров, закончивших ВУЗ, – на 29 месте.

