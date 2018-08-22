Государственному архиву Иркутской области дополнительно предоставят недостроенное здание

Росархив окажет содействие в доработке и оснащении дополнительных хранилищ Государственного архива Иркутской области. Этот вопрос обсудили губернатор Сергей Левченко и заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов.

Фото: urokiistorii.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Государственный архив района испытывает недостаток помещений. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления ему второго здания. Для этого из федеральной в областную собственность передадут объект незавершённого строительства Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Его достроят учитывая специфику нового пользователя. Проектная стоимость работ составляет около 150 млн руб. Строительство же нового специализированного здания архива обошлось бы примерно в 1 млрд 300 млн руб. Росархив окажет содействие в оснащении оборудованием помещений после достройки здания.

Заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов прибыл в Иркутск для участия в заседании Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского Федерального округа, посвященное 100-летию государственной архивной службы России. Участие в мероприятии приняли также представители архивных служб Московской области, Санкт-Петербурга и Ставрополя.

Среди актуальных вопросов – защита выдаваемых архивных документов от фальсификации. Для уменьшения таких случаев планируется снизить количество личных обращений граждан за счёт увеличения взаимодействия с органами власти, перейдя на электронный документооборот с государственными структурами, Пенсионным фондом РФ и различными организациями. Государственные и муниципальные архивы хранят дела личного состава предприятий, которые давно прекратили свою деятельность. Без этих сведений невозможно, например, в полном объёме начислить пенсию бывшим сотрудникам. Сейчас они сами обращаются за необходимой информацией. Руководство архивной службы предлагает перейти на централизованные электронные запросы Пенсионного фонда, что позволит значительно ускорить получение информации и снизить возможность фальсификации документов.

В Иркутской области действует 3 государственных и 42 муниципальных архива. В них хранится около четырёх миллионов документов, в том числе о боях на Халхин-Голе в Монголии в 1939 году. В 2019 году в России и Монголии будут отмечать 80-летие этих событий. Сергей Левченко выступил с предложением подготовить выставку архивных документов на эту тему, показать её в Иркутске и в Монголии. Андрей Юрасов согласился с этим предложением, отметив, что в архивах страны накоплено значительное количество информации на эту тему, она будет интересна широкому кругу зрителей.

