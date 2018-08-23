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Бетономешалка врезалась в здание дилера Peugeot в Иркутске

23 августа 2018

Днём 22 августа в здание официального дилера Peugeot на улице Джамбула в Иркутске въехала бетономешалка.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

В результате аварии никто не пострадал. Очевидцы утверждают, что причиной ДТП стала неисправность тормозов у автомобиля, перевозящего бетон.

Комментарии очевидцев происшествия в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в социальной «Вконтакте»:

«Авария на моих глазах произошла. Чудом не размазал меня и мою букашку. Пролетел в миллиметрах, полетели искры, упал столб. Влетел в Пежо центр. Спасибо водителю, что отвернул от нашей машины. Водитель жив. Здоровья ему!»

«Скорость приличная была. На светофоре стояло много машин. Последствия могли быть трагичными. Хорошо, что водитель отвернул вправо и никто не пострадал. До сих пор руки от страха дрожат. Удар был страшной силы, треск деревьев, грохот, искры во все стороны».

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp


<p>Фото: vk.com/irkdtp</p> <p>Фото: vk.com/irkdtp</p>
/ СИА /
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