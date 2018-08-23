Браконьеры вырубили лес на 14 млн рублей в Приангарье

Фото: irkobl.ru

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области задержали бригаду из четырех человек, занимавшихся незаконной лесозаготовкой.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, браконьеры выбрали отдаленный от дорог участок леса, что осложняло их обнаружение.

Сотрудники местного лесничества во время патрулирования застали бригаду за работой.

Были изъяты шесть бензопил, трелевочный трактор ТТ-4 и жилой вагончик. Ущерб лесному фонду составил 14 миллионов рублей. Злоумышленников, а также все акты и документы передали полиции для возбуждения уголовного дела.