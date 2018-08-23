Полмиллиона рублей долга по элементам выплатил житель Приангарья, желая избежать суда

Житель г. Шелехова Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после того, как его бывшая жена подготовила пакет документов для обращения в суд с заявлением о взыскании неустойки по алиментным платежам.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, на протяжении длительного времени, будучи безработным, мужчина игнорировал алиментные обязательства. Затем трудоустроился инженером в фирму, основным видом деятельности которой является транспортная обработка грузов. По месту его занятости было направлено постановление на удержание 1/6 части заработной платы в счет алиментов.

Однако долг в размере 490 тыс. рублей, накопившийся за несколько лет, так и оставался непогашенным, поскольку ежемесячное удержание из зарплаты по сумме фактически соответствовало ежемесячной выплате по алиментам.

Бывшая супруга в интересах несовершеннолетнего сына решила обратиться в суд для взыскания неустойки по алиментным платежам в размере 1,5 млн рублей, о чем уведомили должника. Желая избежать суда, шелеховчанин оплатил задолженность в полном объеме.

В настоящее время алименты в пользу сына продолжают взыскиваться с заработной платы гражданина.