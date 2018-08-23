Промсвязьбанк обсудил с российским бизнесом перспективы развития ОПК

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» состоялась панельная дискуссия Промсвязьбанка на тему «Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса».

В мероприятии приняли участие около 300 российских компаний. В рамках дискуссии выступили замминистра финансов Алексей Моисеев, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Дмитрий Смирнов, руководитель временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков. Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов модерировал дискуссию.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием и финансированием российского оборонно-промышленного комплекса: работу в условиях экономических и политических санкций, повышение экономической эффективности и доступность финансирования для предприятий, диверсификацию производства, а также новую роль Промсвязьбанка как опорного банка для ОПК, его текущую работу и будущие перспективы. Темы, затронутые на дискуссии, вызвали живой интерес у участников форума: в зале не было свободных мест.

«В части реализации гособоронозаказа Промсвязьбанк в том формате, в котором он сейчас есть — это важнейший элемент, и мы исходим из того, что банк должен будет и уже оказывает высочайший уровень сервиса», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам президента ОСК Алексея Рахманова, основной вопрос для промышленных предприятий на текущий момент — это повышение эффективности процессов в компаниях с государственным участием, поскольку они сталкиваются с регулятивными сложностями. «Посмотрев на то, что происходит в мире, мы поставили себе задачи в рамках двух нормативных документов: техническая политика и IT-политика. Это диджитализация, вопросы, которые связаны с детальным планированием производственных процессов и возможностей реального учета планов, которые в дальнейшем отражаются на результатах нашей работы», — рассказал он. Рахманов также отметил, что предприятия для сокращения издержек нуждаются в понижении ключевой ставки, а также в снижении числа счетов для работы с ГОЗ.

Важность объединения счетов в рамках работы по гособоронзаказам отметил и замгендиректора по экономике и финансам ОАО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Дмитрий Смирнов. «Мы хотим объединить ведение контрактов в рамках одного счета, чтобы можно было использовать остатки с одного контракта на другом», — заявил он, объяснив, что это могло бы помочь снизить потребность в заимствовании средств.

Задача обновления парка самолетов на российском рынке, необходимость опережающих поставок новейших продуктов, реализация масштабных программ техперевооружения — все это требует доступа к кредитным ресурсам, обеспечения возможности финансирования контрактов в рублях, гибкого подхода со стороны банков в парадигме долгосрочных партнерских отношений, считает президент ОАК Юрий Слюсарь. При этом, по его словам, нужно актуализировать понятие «экономическая эффективность» в соответствии с текущими реалиями и геополитическими условиями.

Как отметил руководитель временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков, текущая цель банка — вновь создать качество сервиса и работы с предприятиями ОПК. «Новая задача Промсвязьбанка известна давно. Но остаётся много вопросов, которые объективно важны. Возникает вопрос: это механическая консолидация, или концентрация конкретного банка, или попытка создать новое качество? Моя задача — создать новое качество. Новое качество сервиса, новое качество работы с предприятиями ОПК, — рассказал Фрадков. — Сейчас сложились такие реалии, что банки, задействованные в работе с предприятиями ОПК, работают с ними, как со всеми другими клиентами. Мы попытаемся выстроить работу именно с отраслью: видя всю картину, мы можем подходить к вопросу по-новому».