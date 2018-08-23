В медцентре РУСАЛа появился современный санитарный автомобиль

На промплощадке БрАЗа появился новый санитарный автомобиль. Теперь врачи Медицинского центра РУСАЛа смогут оказывать широкий спектр доврачебной помощи ещё оперативнее и эффективнее.

Как сообщает Братская студия телевидения, прежняя машина прослужила металлургам более 20 лет и полностью выработала свой ресурс. Теперь её заменит современная ГАЗель.

– Машина оснащена современным оборудованием, в ней имеется аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, дефибриллятор, система мониторирования жизненных функций пациента, оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации, – рассказала Елена Кривошеева, директор Братского филиала ООО «РУСАЛ Медицинский центр». – Достаточно комфортабельный салон, оснащенный всем необходимым для транспортировки пострадавшего, системой обогрева и кондиционирования воздуха.

Новое оборудование позволит в полном объеме оказывать неотложную помощь и поддерживать жизненные функции пациента непосредственно в салоне автомобиля до момента приезда специализированной бригады скорой помощи.