Иркутские художники смогут представить свои работы в Венеции и Брюсселе

27 августа в 16:00 в формате международного передвижного симпозиума NEMOSKVA в галерее Виктора Бронштейна пройдёт ревю нереализованных творческих проектов.

Фото из архива симпозиума NEMOSKVA

Иностранные и российские эксперты, кураторы и искусствоведы познакомятся с местными художниками, дизайнерами, иллюстраторами, рассмотрят локальные творческие идеи, проконсультируют и отберут лучшие проекты, которые затем станут частью выставочной программы NEMOSKVA в 2019–2022 гг.

У иркутских художников есть возможность попасть в выставочную программу и представить свое искусство на Биеннале в Венеции и в Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе.

– В Иркутске впервые соберется около 50 кураторов, экспертов, критиков современного искусства из разных стран – это большой шанс для наших художников, – комментирует координатор проекта в Иркутске, художница Александра Янченко. – Специалисты готовы рассмотреть разные идеи: от живописи до экспериментального театра.

Фото из архива симпозиума NEMOSKVA

Помимо Иркутска, эксперты побывают в 12 городах России. Идеи, отобранные кураторами, станут участниками выставочной программы проекта. В 2019 году NEMOSKVA представит актуальный образ российского искусства на Биеннале в Венеции и в Центре изящных искусств BOZAR. В 2020 году пройдет большая выставка NEMOSKVA в Москве, в 2021–2022 планируется передвижная выставка по регионам РФ, странам СНГ и БРИКС.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на платформе TimePad.

Дополнительную консультацию можно получить у координатора проекта в Иркутске Александры Янченко по телефону: 8-908-668-0065.