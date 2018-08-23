Минприроды Приангарья: тариф на вывоз мусора утвердят до 20 декабря 2018 года

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков разъяснил администрациям районов их обязанности по организации сбора и вывоза мусора, которые с 2019 года приравняют к коммунальной услуге. Норматив и тариф по ней утвердят не позднее 20 декабря 2018 года.

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Кроме того, взысканием долгов будет заниматься региональный оператор с помощью своей юридической службы. Если потребуется судебное разбирательство, должнику придется оплачивать и эти издержки.

Как сообщает пресс-служба регправительства, Андрей Крючков совместно с представителями регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и областной службы по охране природы и озера Байкал проводит выездные кустовые совещания с главами территорий. На таких совещаниях обсуждаются вопросы, накопившиеся у глав муниципальных образований, которые должны обеспечить переход на новую систему обращения с ТКО с января будущего года.

Так, 22 августа министр побывал в Усолье-Сибирском. Туда же приехали мэры или их заместители из Черемховского, Аларского, Заларинского, Нукутского районов, а также главы 10 поселений.

Андрей Крючков рассказал, что органам местного самоуправления необходимо сформировать схемы санитарной очистки населенных пунктов, создать и содержать места временного накопления коммунальных отходов. Эти площадки должны соответствовать требованиям законодательства: размещаться с подветренной стороны, иметь ограждение и водонепроницаемое покрытие, находиться на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Главам территорий рекомендовано одновременно с выбором участков под временные площадки направлять в Минприроды региона заявки на софинансирование ликвидации несанкционированных свалок.

– Самое главное – не допустить нового захламления территорий после того, как мы уберем все несанкционированные свалки. Поэтому прошу максимально использовать те места, куда люди годами свозили мусор, и устроить там площадки временного накопления ТКО. До конца года прошу всех активно проработать вопрос с населением, объяснить новую систему и подготовить к тому, что в феврале жители получат квитанции по оплате за сбор и вывоз мусора, и что все – и физические, и юридические лица – должны будут заключить договоры на вывоз мусора, – обратился к главам территорий и поселений Андрей Крючков.

Следующее кустовое совещание по этому вопросу пройдет в Зиме. Там соберутся представители местных властей из этого города, Куйтунского, Тулунского и Зиминского районов.