ТОП-10 автомобилей в мире

Toyota Corolla по-прежнему занимает лидирующую позицию среди наиболее продаваемых автомобилей в мире. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на исследования порталом Focus2move продаж автомобилей на мировых рынках по итогам первого полугодия 2018 года, представленных.

Согласно исследованию, за шесть месяцев нынешнего года объем реализации Toyota Corolla в мире составил 610,7 тыс. единиц, показав незначительное снижение (-0,4% к АППГ).

Второе место в рейтинге удерживает Ford F-Series с результатом 536,5 тыс. проданных экземпляров (+3,2%). Третью строчку сохранил Volkswagen Golfкоторый выбрали 441,9 тыс. жителей планеты (+0,8%).

Замыкают пятерку лидеров Honda Civic (424,7 тыс. шт.; +7,2%) и Toyota RAV4 (408,7 тыс. шт.; +7,5%). Кроме вышеназванных моделей в ТОП-10 также попали: Volkswagen Tiguan (405,1 тыс. шт.; +16,3%), Volkswagen Polo (375,8 тыс. шт.; +8,3%), Honda CR-V (337,8 тыс. шт.; -4%), Toyota Camry (337,1 тыс. шт.; +6,3%) и Chevrolet Silverado (323,7 тыс. шт.; +8,9%).