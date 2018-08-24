Ромир: Личная инфляция россиян в июле выросла почти на 1,5%

Личная инфляция россиян в июле выросла почти на 1,5%, сообщают эксперты. На это повлиял рост тарифов ЖКХ. Остальные группы товаров в цене не поднялись или несущественно подешевели.

Индекс реальной инфляции на потребительском рынке (Дефлятор) в июле 2018 года поднялся на 1,33% при том, что в июне Индекс показал небольшое снижение. Об этом свидетельствуют результаты исследовательского холдинга Ромир. Поримечательно, что по официальным данным инфляция тоже растёт, но более плавно: Росстатом был зафиксирован подъём до 0,27%, что на 1% ниже уровня Дефлятора Ромир.

Сравнение Дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду):

Источник: Ромир

Значение Дефлятора, накопленное с начала года, достигло показателя в 2,9%, что также превышает официальную инфляцию. По данным Росстата, она составила 2,4%.

Сравнение Дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду):

Источник: Ромир

Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается Дефлятор, услуги жилищно-коммунального хозяйства подорожали на 2,9%. Как отмечают в Ромире, первоиюльский рост тарифов отразился на Индексе.

При этом бензин, росший в цене с апреля, в июле впервые за три месяца продемонстрировал небольшое снижение – на 0,29%, что привело к стабилизации стоимости. Эксперты объясняют это следствием уменьшения акцизов на топливо (с 1 июня). Цены на продовольственные и непродовольственные товары, по которым рассчитывается Дефлятор, поднялись на символические 0,04%.

Дефлятор реальных потребительских цен на ЖКХ, бензин и товары (в % к предшествующему периоду):

Источник: Ромир

Справка:

Дефлятор – индекс, отражающий изменение общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, т.е. фактически показывает реальный уровень инфляции на потребительском рынке, демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя на основе совершенных им покупок.

Индекс, разработанный исследовательским холдингом Ромир, рассчитывается на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.

При расчёте Дефлятора используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака. Учитываются также среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин. За точку отсчёта выбран 2008 год.