В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 11 млн рублей

В отношении руководителя предприятия, занимающегося оптовой торговлей отходами и ломом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией). По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Иркутской области, в настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

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По версии следствия, руководитель организации, занимающийся оборотом лома черного и цветного металла на территории Приангарья, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, создал фиктивный документооборот с подставной организацией о якобы имевшей место поставке материалов в третьем квартале 2016 года. Таким образом, организация уклонилась от уплаты налога на сумму свыше 11 млн рублей, причинив ущерб бюджету РФ, который до настоящего времени не возмещен.

Расследование уголовного дела продолжается.