Строительные недочеты на дороге Тайшет-Чуна-Братск и Байкальском тракте должны устранить до 30 сентября

Об этом заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он напомнил, что автодороги «Иркутск-Листвянка с 12 по 21 км» (Байкальский тракт) и Тайшет-Чуна-Братск – крупные объекты, которые были сданы в прошлом году.

Фото: baikaler.ru

С мая этого года Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, которая являлась заказчиком по данным объектам, начала претензионную работу по исполнению подрядчиками гарантийных обязательств в рамках указанных контрактов. Генеральным подрядчиком на указанном отрезке Байкальского тракта выступало ООО «ЗБСМ МК-162» (генеральный директор С. М. Курбайлов), эта же компания выполняла работы на отрезке дороги Тайшет-Чуна-Братск с 114 по 117 км и выступала субподрядчиком на этой же трассе с 117 по 155 км.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, подрядчику были направлены письма с указанием выявленных недостатков и сроков, в которые необходимо устранить замечания.

Основные нарекания по Байкальскому тракту – это просадки земляного полотна и соответственно проезжей части. Кроме того, есть замечания по обустройству, тротуарам, устройству труб – все это выявила комиссия, которая совершала выездные обследования объекта.

На объекте «Тайшет-Чуна-Братск» были зафиксированы размывы, указаны замечания по мостам.

– Это два крупных объекта, работы на которых выполнялись в течение нескольких лет, и жители их очень ждали. Тайшет-Чуна-Братск – дорога, которая обеспечила круглогодичную автотранспортную связь между Тайшетом и Братском, сократив путь на 250 км. Ну а пробки на Байкальском тракте, от которых страдало население поселков и иркутяне до реконструкции, помнят все, – пояснил замминистра.

Дирекция подписала с ООО «ЗБСМ МК-162» график устранения выявленных замечаний, согласно которому планировалось их полное устранение до конца июля. Накануне в адрес подрядчика Дирекцией было направлено еще одно претензионное письмо о неисполнении гарантийных обязательств, так как не все замечания были устранены. Так, на Байкальском тракте асфальтобетонное покрытие и откосы насыпи пешеходных дорожек на транспортной развязке в п. Молодежный имеют продольные трещины, необходимо восстановить барьерное ограждение, отмечена просадка земляного полотна в районе устройства трубы и другие замечания. На объекте «Строительство дороги Тайшет-Чуна-Братск с 114 по 117км» на сегодняшний день не устранено разрушение асфальтобетонного покрытия на 117 км, геометрические размеры водоотводного лотка на всем протяжении не соответствуют проекту, а также еще несколько недочетов. В претензии от Дирекции содержится требование о подготовке графика устранения замечаний и их ликвидация в кратчайшие сроки.

– На таких объектах нет крупных и мелких недочетов – выполнено должно быть все. Поэтому мы рассчитываем на полное устранение указанных замечаний в летний строительный сезон, то есть до 30 сентября. В противном случае будем вынуждены обратиться в суд для понуждения подрядчика к устранению замечаний согласно их гарантийных обязательств, – подчеркнул Евгений Липатов. – Министерство строительства обязано следить за эффективным расходованием средств, поэтому весь срок гарантийных обязательств – а по таким объектам он составляет 8 лет – за объектами будет строгий надзор.