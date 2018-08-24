Четыре района Иркутской области отстают в подготовке к отопительному сезону

В четырех районах Иркутской области несвоевременно ведут работы по подготовке к отопительному зимнему периоду. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло под руководством Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова, сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов. В списке отстающих Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Нижнеилимский, Бодайбинский районы и город Бодайбо. Для выяснения причин этого предложено на следующем заседании заслушать доклады глав районов.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, на подготовку к отопительному сезону в Иркутской области в этом году выделено 4,3 млрд рублей. 1,5 млрд рублей из них из областного бюджета, 185,8 млн рублей из местных бюджетов, 2,6 млрд рублей - средства предприятий. Подготовка к зиме в Иркутской области идёт быстрее, чем в целом по России. На данный момент в регионе подготовлено 31,6 млн кв. м жилого фонда (82,9%), 752 теплоисточника (74,8%), 2,8 тыс. км тепловых сетей (74,1%), 3,88 тыс. км водопроводных сетей (75,1%), 2,12 тыс. км канализационных сетей (79,7%), 24,3 тыс. км электрических сетей (55,6%). Ведётся замена ветхих сетей. Работы выполнены на 28,1 км тепловых сетей (64,8%), 38,9 км водопроводных сетей (75,1%), 410,95 км электрических сетей (76,5%), это выше среднероссийских показателей.

Для проведения отопительного сезона региону необходимо 1,6 млн тонн угля (нормативный запас 277,3 тыс. тонн) и 73,6 тыс. тонн жидкого топлива (нормативный запас 18,0 тыс. тонн). Сейчас фактический запас угля составляет 179,2 тыс. тонн, или 70,94% от нормативного запаса, фактический запас жидкого топлива - 22,7 тыс. тонн, или 126,1% от нормативного запаса. Северный завоз топлива в навигационный период выполнен в полном объёме.

В девяти военных городках Иркутской области также активно готовятся к зиме. На 15 теплоисточников доставили 6,3 тыс. тонн угля (170,9% от нормативного запаса), 5,2 тыс. тонн жидкого топлива (140,6% от нормативного запаса). Готовность котельных составляет 82%, жилых домов - 36,68%, объектов социальной сферы - 33,52%. Задолженность за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы отсутствует.

На постоянном контроле Правительства Иркутской области находится подготовка к зиме в Байкальске, Вихоревке и микрорайоне Зеленый города Иркутска. Для подготовки к отопительному сезону ТЭЦ города Байкальска из областного бюджета выделена субсидия в размере 50 млн рублей. В Вихоревке будет освоено 43,2 млн рублей, из них 30, 6 млн рублей средства областного бюджета. В обоих населённых пунктах ремонтные и подготовительные работы идут по графику. Котельная микрорайона Зеленый принята в муниципальную собственность. В рамках подготовки к отопительному периоду там также идут ремонтные работы.