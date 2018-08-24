Летний сезон: россияне стали меньше тратить на продукты в июле

Эксперты исследовательского холдинга Ромир сообщают: в июле ежеедневные расходы жителей России уменьшились всего на 0,6% по сравнению с июнем. Таким образом, с учётом официальной инфляции (0,3% в июле), реальные траты семей уменьшились на 0,3%.

При этом расходы домохозяйств на продукты значительно снизились по сравнению с июнем – более чем на тысячу рублей (с 8365 до 7348 рублей) или на 12,2%.

Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса, 2012-2018 гг.

Источник: Ромир

Эксперты полагают, что на показатели влияет сезонный фактор: нередко россияне летом живут за городом или уезжают в отпуск за границу. Кроме того, у многих есть дачи и огороды за счёт которых они меньше тратят денег на овощи, фрукты и ягоды. Потребление же непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растёт, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования).

В исследовании отмечается, что по сравнению с прошлогодними показателями, Индекс потребительской активности снизился, однако уменьшение составило незначительные 0,6%. Если же брать реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян, то выясняется, что за последние 6 лет они не слишком отличаются друг от друга. Траты домохозяйств были гораздо ниже нынешнего значения Индекса только в июле 2012 года. Показатель ИПА июля 2016 и 2018 года полностью совпал, и оказался несколько ниже, чем аналогичные показатели 2013, 2014, 2015 и 2017 года.

Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса, 2012-2018 гг. (значения, очищенные от инфляции)

Источник: Ромир

Регионы

В июле траты увеличили только жители Сибири и Дальнего Востока. Рост составил 3,3%. Жители Северо-Западного и Приволжского федерального округа сохранили расходы на уровне прошлого месяца. Незначительное падение Индекса показали Южный и Уральский федеральный округ – на 1,2% и 0,8%. Самое значительное уменьшение трат на повседневные товары произошло в Центральном округе – на 5,5%.

Города

В городах-«миллионниках» снижение показателя составило 1,5%. В городах с населением от полумиллиона до миллиона человек Индекс потребительской активности остался на прежнем уровне. Больше других повседневные расходы сократили жители городов с населением до полумиллиона человек – на 1,9%.

ИПА: доходные группы

Из представителей разных групп по уровню дохода наиболее значительно траты за месяц сократили люди со средними доходами. Их Индекс потребительской активности снизился на 2,6%. Россияне с высокими доходами сократили повседневные траты на 1,3%. А вот группа с низкими доходами в июле, напротив, показала повышение потребительской активности – на 3,9%.