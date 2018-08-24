Альфа-Банк и компания «Синимекс» запустили ресурс для партнеров программы лояльности банка Alfa Travel, позволяющий им использовать открытые API

На сегодняшний день открытые программные интерфейсы востребованы среди клиентов банка и позволяют контрагентам пользоваться готовым набором функций и сервисов. Вся документация представлена на сайте api.alfabank.ru и желающие могут попробовать поработать с открытыми API, чтобы составить свое представление о том, что это такое. Созданный продукт универсальный и подходит для разных компаний, работающих с бонусными программами.

Задача банка заключалась в том, чтобы предоставить клиентам сервис по бронированию туристических услуг с возможностью оплаты баллами лояльности с карты Alfa Travel. В результате реализации совместного проекта партнеры нашли способ, позволяющий обмениваться данными, накапливать баллы и оплачивать ими приобретаемые туристические услуги.

Решение реализовано на платформе IBM API Connect. Платформа спроектирована в расчете на широкую аудиторию, и в ней предусмотрена программная и аппаратная защита. ПО поддерживает двойное SSL-шифрование, выпускаются сертификаты, весь трафик шифруется. В протокол изначально заложены элементы безопасности, позволяющие идентифицировать отправителя запроса. Весь проект, начиная с технической аналитики, разработки и до этапа внедрения, был реализован в течение 2,5 месяцев.

«Банковские отрытые API позволяют разработчикам и финтех-компаниям создавать приложения, работающие с данными клиентов банка: историей выполненных транзакций, счетами, заведением операций по ним и прочее. Открытые API — одно из перспективных направлений, которое развивается в странах Европы в рамках обновленной платежной директивы PSD2. Эта директива выпущена Европарламентом с целью обеспечения большей прозрачности и открытости рынка платежей в странах Евросоюза, поддержки инноваций, конкуренции и безопасности. В России идеи PSD2 активно поддерживает Центральный банк, — комментирует Сергей Брынин, директор процессингового центра Альфа-Банка. Это первый проект с предоставлением доступа к открытым API банка, и он разработан нами в достаточно короткий срок. Всего за 2,5 месяца был проведен полный комплекс работ от идеи до первой карты: аналитика, разработка и внедрение. Рынок меняется очень быстро, поэтому все игроки стремятся сократить срок вывода продукта. В этих условиях задержка даже на неделю может стать критичной, так что приходится постоянно следить за происходящем и оперативно реагировать на потребности и вызовы рынка».

Павел Мышев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс», отметил: «Нашей задачей было обеспечить доступность open API. Мы реализовывали интерфейсы на open API, а также компоненты, связывающие open API с системами процессинга банка. В рамках проекта Альфа-Банком были сделаны доработки на стороне процессинга, чтобы поддержать инфраструктуру и бизнес-процессы. Компания „Синимекс“ спроектировала открытые интерфейсы и обеспечила простоту работы с ними. API как таковые банк выставлял и раньше, а сейчас появилась платформа, „заточенная“ под то, чтобы делать открытые API».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Компания «Синимекс» специализируется на проектировании архитектуры интеграционных решений, разработке заказных решений, внедрении собственных разработок и тестировании профильного ПО в банковском секторе. Специалистами компании реализованы десятки сложнейших проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, международных производственных компаниях.

Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила уникальный опыт разработки сложных программных решений на заказ в самых различных отраслях. Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные банки: ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Нордеа Банк, Банк Интеза, Хоум Кредит и многие другие. Компании «Синимекс» присвоен высший статус бизнес-партнера IBM — IBM Gold Business Partner. В России компания является партнером ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft, Red Hat и др.

Информатизация и автоматизация деятельности для современного банка является одной из ключевых задач, и надежность ИТ-инфраструктуры, качество внедряемых решений, их соответствие отраслевому законодательству и современным методам ведения бизнеса, являются основополагающими элементами в благополучии всей финансовой организации. Профессионализм компаний, участвующих в этом процессе, не должен вызывать сомнений, не менее важным является и значительный опыт по интеграции ключевых для деятельности банка систем в эффективную ИТ-инфраструктуру.

Компания «Синимекс» обладает всеми вышеперечисленными экспертизами, обеспечивающими успешное внедрение новых технологий и разработку индивидуальных проектов в самом сложном ИТ-окружении.