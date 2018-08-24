Байкалкредобанк сообщил о получении базовой лицензии

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 17 августа 2018 г. КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов №2990, выданная Центральным банком Российской Федерации.