Сбербанк сообщает о структурных изменениях в корпоративном бизнесе банка

Сбербанк принял решение о предстоящей интеграции блоков «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес» (Sberbank CIB), работающих с корпоративными клиентами. Интеграция будет осуществлена до конца 2018 года и позволит сформировать единую технологическую, управленческую и продуктовую платформы для работы с клиентами, получить значительный синергетический эффект для дальнейшего совершенствования работы с клиентами корпоративного сектора.

Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов, руководитель блока «Корпоративный бизнес», будет координировать работу блока Sberbank CIB. Руководители Sberbank CIB старшие вице-президенты банка Александр Базаров и Игорь Буланцев продолжат свою деятельность на текущих позициях под руководством Анатолия Попова.

Первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин продолжит курировать деятельность всего корпоративного бизнеса банка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Решение об интеграции блоков корпоративного бизнеса под руководством Анатолия Попова – важный шаг в технологической трансформации банка, которое позволит внедрить самые современные технологии и практики в обслуживание наших клиентов, существенно улучшить клиентский опыт, объединить продуктовые фабрики обоих блоков. Уверен, обновленная структура управления обеспечит бесшовный, уникальный по качеству на российском рынке сервис для всех клиентских групп корпоративных клиентов».

Анатолий Попов начал свою деятельность в банке в 2011 году с должности вице-президента, руководителя Департамента организации розничного обслуживания и продаж. В январе 2016 года был утвержден в должности старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес». В июне 2018 года введен в состав Правления банка и назначен заместителем Председателя Правления ПАО Сбербанк.

Блок «Корпоративный бизнес» Сбербанка обслуживает юридических лиц в сегментах малого и микробизнеса, среднего и крупного бизнеса, а также клиентов регионального государственного сектора. Предоставляет корпоративным клиентам услуги банковского обслуживания, кредитования, размещения денежных средств и партнерские сервисы для развития бизнеса.

Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.