Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2018 года в размере 215,3 млрд. рублей

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 июня 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.



Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Сбербанк показал сильные результаты за 2 квартал 2018 года, обеспечив рентабельность капитала выше 24% и рост прибыли на акцию свыше 14% г/г. Несмотря на возросшую волатильность и внешние вызовы мы последовательно продвигаемся по пути реализации Стратегии 2020: так, количество активных клиентов в цифровых каналах превысило 60 млн пользователей в розничном сегменте и более 1,7 млн компаний - в корпоративном; уровень продаж в цифровых каналах по отдельным продуктам превысил 40%. Во 2 квартале Сбербанк показал опережающий рост комиссионных доходов и улучшение операционной эффективности. Итоги первого полугодия и текущая динамика бизнеса дают основания для улучшения прогноза наших результатов за 2018 год».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал:

Чистая прибыль составила 215,3 млрд. руб., включая чистую прибыль Денизбанка в размере 7,0 млрд руб.;

составила 215,3 млрд. руб., включая чистую прибыль Денизбанка в размере 7,0 млрд руб.; Прибыль на обыкновенную акцию составила 9,13 руб., увеличившись на 14,4% по сравнению со 2 кварталом 2017 года;

составила 9,13 руб., увеличившись на 14,4% по сравнению со 2 кварталом 2017 года; Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,4%, а рентабельность активов – достигла 3,3%;

в годовом выражении достигла 24,4%, а – достигла 3,3%; Чистые комиссионные доходы увеличились на 29,1% г/г до 113,7 млрд.руб.;

увеличились на 29,1% г/г до 113,7 млрд.руб.; Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 32,2%;

улучшилось до 32,2%; Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 6,4% за 2 квартал до 19,5 трлн.руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,5% до 6,0 трлн.руб, а корпоративный портфель – на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за квартал;

(включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 6,4% за 2 квартал до 19,5 трлн.руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,5% до 6,0 трлн.руб, а корпоративный портфель – на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за квартал; По итогам закрытия сделки с компанией Яндекс по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, Группа стала раскрывать СП в Инвестициях в ассоциированные компании и совместные предприятия;

Начиная со 2 квартала 2018 года Группа начала применять ПВР-подход в расчетах капитала и активов, взвешенных с учетом риска, что улучшило показатель достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 б.п. Ожидается дальнейшее улучшение показателей достаточности капитала до конца года за счет оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.

Обзор основных показателей