Сбербанк поможет снизить тариф за тепло в Советске

Сбербанк открыл кредитную линию на 75 млн руб. ООО «Теплоснабжающая Компания-Советск» и предоставил банковскую гарантию по кредиту на сумму 226,5 тыс. руб. Средства пойдут на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения города Советска Тульской области. Проектом предусмотрено строительство газовой котельной.

Михаил Чачин, старший управляющий директор, директор Управления по работе с клиентами регионального госсектора Сбербанка:

«Этот проект государственно-частного партнерства стал возможен благодаря нашему "коробочному" решению — типовому пакету документов, подготовленному специалистами банка. Для реконструкции большей части региональных систем ЖКХ необходима реализация небольших локальных проектов. И раньше у таких локальных проектов практически не было шансов получить кредит. Теперь, благодаря нашему продукту, такая возможность появилась».

«Коробочное» решение Сбербанка значительно удешевило и упростило процесс кредитования предприятий ЖКХ в регионах и маленьких городах, что позволило им развивать свою ЖКХ-инфраструктуру за счет концессий. Благодаря типовому набору документов значительно сокращены и сроки предоставления кредитов. От завершения торгов до получения средств прошло 4 месяца, тогда как раньше на это требовалось более года.