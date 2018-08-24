Сбербанк стал первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума

Сбербанк стал первым из шести партнеров-основателей Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (C4C). Сегодня соглашение об этом подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и основатель, Председатель совета директоров Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В 2017 году Всемирный экономический форум признал киберпреступность третьим важнейшим глобальным риском, в то время как угроза терроризма оказалась лишь на 8-м месте. Несмотря на это, мировое сообщество до сих пор намного больше обеспокоено террористическими атаками, нежели действиями киберпреступников. Форум стал одной из первых международных организаций, обративших должное внимание на угрозу организованной киберпреступности. Будучи крупнейшим банком в России и Восточной Европе, Сбербанк входит в число основных целей глобальных кибергруппировок и является наиболее атакуемой организацией в регионе. Высокая степень угрозы поставила нас перед необходимостью построения комплексной системы киберзащиты, которая позволила отразить 100 % атак в 2017 году. Учитывая глобальный масштаб угрозы, мы понимаем ценность обмена подобными знаниями и компетенциями, поэтому сегодня мы с удовольствием принимаем приглашение Форума первыми войти в число основателей Центра и нацелены на долгосрочное эффективное сотрудничество с остальными участниками».

Центр кибербезопасности ВЭФ (С4С) первая площадка для коллаборации мировых бизнес-лидеров, ключевых игроков на международном рынке кибербезопасности и представителей правоохранительных органов с целью противодействия глобальной киберпреступности.

Основными направлениями сотрудничества в рамках центра станут:

автоматизированный обмен данными о современных киберугрозах на основе специальных платформенных решений;

построение глобальной сети для взаимодействия оперативных центров реагирования на киберинциденты;

формирование стратегии и выработка ключевых направлений развития индустрии кибербезопасности;

создание глобального аналитического центра для сбора данных о текущей ситуации в киберпространстве и распространении данной информации в мировом сообществе.

Сбербанк является единственным представителем российского бизнес-сообщества в С4С и будет активно сотрудничать с мировыми лидерами по всем направлениям в качестве партнера-основателя Центра.

Профессор Клаус Шваб, основатель, Председатель совета директоров Всемирного экономического форума:

«Киберпреступность — это реальность, которую мы не можем игнорировать и не признавать, что она угрожает достижениям четвертой промышленной революции. В рамках Центра кибербезопасности ВЭФ эксперты из бизнеса, государственных и правоохранительных органов, широкой общественности будут совместно работать над формированием общества, способного противостоять этим вызовам и минимизировать ущерб, наносимый организованной киберпреступностью».

Сбербанк получает право активного участия в проектах С4С, постоянное место в его высшем надзорном органе — Глобальном совете, возможность назначения руководителей и членов экспертных комитетов. Специалисты группы Сбербанка будут активно участвовать в реализации инициатив Центра кибербезопасности, в том числе оказывая техническую поддержку Центру непосредственно в штаб-квартире в Женеве.

Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума был официально запущен в Давосе 25 января 2018 года. Сбербанк с самого начала принимал активное участие в подготовке и разработке концепции Центра. В этом году в рамках Первого международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком 5–6 июля в Москве, представители ВЭФ провели первую панельную сессию, посвященную развитию международного сотрудничества в области борьбы с глобальной киберпреступностью. Там же между Сбербанком и Форумом было подписано соглашение о намерении продолжения соответствующего сотрудничества.