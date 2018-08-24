Новости

Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов

24 августа 2018

Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализовали возможность оплаты таможенных штрафов через мобильное приложение, Интернет-банк Сбербанк Онлайн, а также устройства самообслуживания Сбербанка.

Читайте также:

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых удобных и выгодных сервисов онлайн-переводов для физических лиц
24 августа 2018
Бинбанк улучшил условия расчетно-кассового обслуживания
24 августа 2018

Для запуска оплаты через онлайн-сервисы и устройства самообслуживания Сбербанка был настроен автоматический обмен данными о начисленных штрафах посредством Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Найти и оплатить штраф можно с помощью сканирования штрих-кода с квитанции таможенного органа или с помощью уникального идентификатора начисления (УИН). В обоих случаях система автоматически подгружает все необходимые реквизиты платежа и сумму штрафа.

После оплаты штрафа данные об этом факте незамедлительно поступают в ГИС ГМП: клиент Сбербанка может легко проверить, что его штраф зачтен, а ФТС России – получить информацию о погашении. Партнерство Сбербанка и ФТС России позволило предоставлять клиентам новое качество сервиса. Платежи, традиционно совершаемые в отделении Сбербанка, теперь очень просто осуществлять самостоятельно в Интернет-банке Сбербанк Онлайн или в устройстве самообслуживания.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Полезное от банков":
Все материалы сюжета (32)


Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании