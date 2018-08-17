Об изменении статуса Новосибирского филиала ПАО Банка «ФК Открытие»

С 17.09.2018г. Новосибирский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» переводится в состав филиала Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие».

Привычный клиентам уровень сервиса сохранится. Перезаключать действующие договоры не требуется. Все обязательства Банка сохраняют силу. Адреса обслуживания клиентов не изменятся.

Будет изменено наименование обслуживающего подразделения Банка, а также переоформлены номера счетов.

Узнать новые реквизиты и номера счетов для перечисления денежных средств клиенты могут, начиная с 17.09.2018г. в интернет-банке, мобильном приложении или обслуживающем офисе Банка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Банк рекомендует своевременно уведомить партнеров об изменении реквизитов для их корректного указания в расчетных документах и иных распоряжениях о перечислении денежных средств.