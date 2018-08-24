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Бинбанк улучшил условия расчетно-кассового обслуживания

24 августа 2018

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Бинбанк, учитывая интересы представителей сегмента малого и среднего бизнеса, существенно снизил тарифы на РКО. В среднем расходы за дистанционное ведение счета сократились на 35%. Теперь, например, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость этой услуги составляет 750 рублей в месяц. Отправлять внешние переводы стало выгоднее до 10%, стоимость за перевод не превышает 27 рублей. Тарифы за установку системы дистанционного банковского обслуживания снижены на 38% и максимальная стоимость составляет 1 250 рублей.

Помимо этого, в рамках действующей акции «Выгодный счет» можно бесплатно открыть счет в рублях, зарегистрировать ключ электронной подписи для интернет-банка, получить 3 месяца бесплатного обслуживания счета в рублях. Также условиями акции предусмотрен бесплатный выпуск и первый год обслуживания корпоративной карты. Акция действительна до 30 сентября 2018 года.

С более подробной информацией о тарифах РКО можно ознакомиться на сайте Банка, или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 555 8118. 


/ СИА /
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