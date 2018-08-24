1,5 млн рублей взыскали с заснувшего за рулем водителя в пользу детей погибшего пассажира в Тайшете

Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении жителя г. Тайшета, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, то есть, нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Фото: classomsk.com

По информации пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 25 марта 2018 года мужчина, не имея водительского удостоверения, грубо нарушил правила дорожного движения. На дороге «Тайшет-Шелехово-Патриха» он заснул за рулем и выехал на обочину. Произошла авария, в результате которой погиб пассажир.

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы, с лишение права управлениея транспортными средствами на 3 года.

Погибший являлся отцом троих несовершеннолетних детей и был единственным кормильцем в семье. В связи с чем, прокурором был подан иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением в сумме по 500 тысяч рублей на каждого ребенка.

Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме, с осужденного взыскано в пользу матери несовершеннолетних детей 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.