Подорожает ли бензин осенью?

Бензин может вновь подорожать уже этой осенью. Основной причиной роста цен может стать плановый ремонт НПЗ, так как во время ремонтных работ объемы поставок топлива на внутренний рынок снизятся. Чтобы избежать новых ценовых скачков, ФАС проводит переговоры с нефтяными компаниями о прекращении экспорта бензина и временной переориентации на внутренний рынок. Однако для компаний это будет означать потерю выручки, ведь от продаж за рубеж они получают гораздо больше. Государство обещает субсидировать компании на время ремонта, чтобы простимулировать поставки на внутренний рынок.

Пока согласие на такую схему работы дал «Сургутнефтегаз». С остальными компаниями ведутся переговоры. Согласиться должна и «Роснефть», ведь ремонту будет подвержен один из ее заводов, а именно – «Ангарский», и заводы «Башнефти» («Уфанефтехим» и «Уфимский НПЗ»). Кроме указанных выше заводов на ремонт уйдут предприятия «Газпром нефтехим Салават».

Мы предполагаем, что большую часть объемов на время ремонта удастся компенсировать, тем не менее, некий дефицит топлива не исключаем, а значит ценовые колебания все же возможны. При этом вряд ли они будут очень большими. В рознице цена на бензин может подорожать на 30-50 копеек. Наиболее остро колебания будут ощущать в регионах, где расположены НПЗ, а именно в Республике Башкортостан и Иркутской области.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари