В Иркутском филиале «Ростелекома» назначен заместитель директора по работе с корпоративными клиентами и госсегментом

Александр Бощенко приступил к обязанностям заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». Ключевыми задачами нового руководителя станут удержание и укрепление лидирующих позиций оператора в бизнес и госсекторе Иркутской области за счет внедрения комплексных цифровых решений и телеком-разработок.

«Александр прошел путь от менеджера до начальника отдела по работе с корпоративными клиентами и получил серьезный опыт реализации и сопровождения крупных контрактов в регионе. Среди его основных достижений – разработка и реализация федеральных и региональных решений: видеотрансляция ЕГЭ, проекты по цифровизации образования, медицины, ЖКХ области, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Уверен, что его опыт и компетенции помогут значительно расширить присутствие оператора в Приангарье».

«Развитие партнерских отношений с крупнейшими предприятиями и государственными заказчиками области, увеличение доли рынка компании, популяризация и продвижение облачных услуг, а также реализация стратегических проектов – это главные направления моей работы на новой должности, – комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Для решения этих сложных задач нужны новые идеи и сплоченная, эффективная команда единомышленников. Все это у нас есть».

Александр Владимирович Бощенко родился 23 мая 1986 года. Окончил институт математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета по специальности «Математические методы в экономике».

В 2008 году присоединился к команде «Ростелекома» специалистом группы продаж и обслуживания VIP-клиентов. С 2014 года – начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам, с августа 2018 года перешел на должность заместителя директора по работе с корпоративными клиентами и госсегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».