Автоматизация увеличивает выручку малого бизнеса в Иркутской области

«Сименс Финанс» предоставила инвестиции для эффективного производства «СибЭкспорт»

В Иркутской области ООО «СибЭкспорт» занимается распиловкой, строганием древесины и оптовой торговлей лесоматериалами. Как представитель малого бизнеса, для своего развития и приобретения основных средств компания выбрала лизинг. В сотрудничестве с представительством «Сименс Финанс» в Иркутске «СибЭкспорт» в 2015 году приобрёл оборудование и транспорт, а теперь выходит на новый уровень модернизации. Фрезерно-брусующая линия была дополнена автоматикой Simatic S7-300 от «Сименс» с помощью инвестиций «Сименс Финанс». Общая стоимость проекта составила 8,5 млн. руб.

С учётом опыта модернизации самых разных предприятий, команда «Сименс Финанс » в Иркутске предложила клиенту сезонный график платежей, оптимальный для лесопильной отрасли, и решение от «Сименс» для построения систем автоматического управления технологическими процессами в различных областях промышленности. Повышение эффективности – один из способов увеличения прибыли предприятий с конвейерным производством. Автоматика поможет «СибЭкспорт» улучшить не только производительность, но и качество выпускаемой продукции. По оценкам компании, модернизация оборудования позволит повысить выручку на 30%. Таким образом, лизинговые платежи будут осуществляться уже из дополнительной прибыли.

«Сименс Финанс» по-прежнему инвестирует в малый и средний бизнес, анализируя перспективы развития каждого клиента индивидуально. Например, для «СибЭкспорт» ранее мы уже приобретали оборудование для автоматизированной системы управления фрезерно-пильной линией, автоматическую линию сортировки круглого леса, легковой автомобиль – все эти проекты помогли предприятию выйти на новый уровень и начать использовать более эффективные решения. Клиент рассматривал предложения разных финансовых организаций, но благодаря программе Make It Siemens, нам удалось предложить лучшее решение. Эта гибкая программа предполагает специальные условия финансирования модернизации или автоматизации и вновь приобретаемого, и имеющегося оборудования высокотехнологичными решениями «Сименс» и сегодня очень востребована нашими клиентами из самых разных отраслей производства», – рассказал Андрей Литвин, директор представительства «Сименс Финанс» в Иркутске.

«В штате нашей компании – всего 9 человек, а бизнес имеет определённую сезонность. В таких условиях отвлекать средства из оборота неэффективно – они идут на обеспечение работы. Лизинг всегда приходит на помощь, и это намного быстрее и выгоднее, чем принято считать. Особенно когда специалисты лизинговой компании понимают специфику производственного сектора и могут предложить не только финансирование как таковое, но и оптимальное решение от проверенного поставщика. Мы в очередной раз выбрали «Сименс Финанс» и готовы повышать производительность и качество нашей продукции. Модернизация оборудования, по предварительным оценкам, позволит повысить выручку на 30%», – уточнил собственник «Сибэкспорт» Рафаэль Искендеров.

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